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Черчесов: «Нужно сделать так, чтобы фанаты хотели болеть за сборную»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: тренеры, Россия, Черчесов Станислав
Сегодня, 12:50 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время презентации логотипа Санкт-Петербурга к Евро-2020 отметил важность поддержки болельщиков для национальной команды.

«Профессия главного тренера подразумевает, что он должен думать о первом барьере. В данном случае это Кубок Конфедераций. Мы хотим, чтобы сборная была конкурентоспособной на этом турнире и рассматриваем этот турнир не как товарищеский, а как официальный. Нужно сделать так, чтобы каждый болельщик сказал: „За эту команду я хочу болеть“. И ребята знают, что надо делать».

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