Черчесов: «Нужно сделать так, чтобы фанаты хотели болеть за сборную»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время презентации логотипа Санкт-Петербурга к Евро-2020 отметил важность поддержки болельщиков для национальной команды.

«Профессия главного тренера подразумевает, что он должен думать о первом барьере. В данном случае это Кубок Конфедераций. Мы хотим, чтобы сборная была конкурентоспособной на этом турнире и рассматриваем этот турнир не как товарищеский, а как официальный. Нужно сделать так, чтобы каждый болельщик сказал: „За эту команду я хочу болеть“. И ребята знают, что надо делать».