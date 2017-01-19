Черчесов: «Нужно сделать так, чтобы фанаты хотели болеть за сборную»
Сегодня, 12:50 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время презентации логотипа Санкт-Петербурга к Евро-2020 отметил важность поддержки болельщиков для национальной команды.
«Профессия главного тренера подразумевает, что он должен думать о первом барьере. В данном случае это Кубок Конфедераций. Мы хотим, чтобы сборная была конкурентоспособной на этом турнире и рассматриваем этот турнир не как товарищеский, а как официальный. Нужно сделать так, чтобы каждый болельщик сказал: „За эту команду я хочу болеть“. И ребята знают, что надо делать».
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Интересно, как заставить болеть за сборную, игроки которой на поле не выкладываются?
Выкладывается только негативная информация о них в социальных сетях, это что, нормально?
Футболисты, которые своим поведением приносят вред имиджу сборной, играть в ней не должны.
Фанаты болеть и поддерживать всегда могут и ждут от нашей сборной игры а, футболистам класть и на футбол и на Страну и на фанатов!!!
Обозвать это дело как нибудь: "Поднятие имиджа сборной в глазах населения" и спокойно освоить выделенную сумму на свои нужды.
А ничего делать не надо товарищ Черчесов.
От вас Требуется Хорошая, Результативная ИГРА.
Болельщики по любому Внутри Болеют за сборную РОССИИ.
ВПЕРЁД РОССИЯ !!!