Тунис оказался сильнее Алжира
Сегодня, 20:56 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В матче группового этапа Кубка Африканских Наций сборная Туниса переиграла звездный Алжир.
Франсвиль, стадион «Стад де Франсвиль»
Алжир – Тунис – 1:2 (0:0)
Голы: Ханни 90+1 - Манди 50 (авт), Слити 66 (пен).
Алжир: Ассела, Манди, Гулам, Мефта, Бенсебайни, Марез, Бенталеб, Браими (Ханни 74), Гедиура (Абейд 90+3), Геззаль (Бунеджа 69), Слимани.
Главный тренер: Жорж Лекенс.
Т унис: Матлути (Жриди 88), Бен-Юссеф, Маалуль, Наггез, Абденнур, Слити, Сасси, Бен-Амор, Хазри (Якуби 73), Мсакни, Акайши (Хенисси 78).
Главный тренер: Хенрик Касперчак.
Предупреждения: Гедиура 14, Мефта 31, Маалуль 45, Гулам 65.
Судья: Бернар Камиль.
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