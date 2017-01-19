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Тунис оказался сильнее Алжира

Матч: АлжирАлжир1 : 2ТунисТунис
Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: события
Сегодня, 20:56 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В матче группового этапа Кубка Африканских Наций сборная Туниса переиграла звездный Алжир.

Франсвиль, стадион «Стад де Франсвиль»

Алжир – Тунис – 1:2 (0:0)
Голы:  Ханни 90+1 - Манди 50 (авт)Слити 66 (пен).

Алжир: Ассела, Манди, Гулам, Мефта, Бенсебайни, Марез, Бенталеб, Браими (Ханни 74), Гедиура (Абейд 90+3), Геззаль (Бунеджа 69), Слимани.
Главный тренер: Жорж Лекенс.

Т унис: Матлути (Жриди 88), Бен-Юссеф, Маалуль, Наггез, Абденнур, Слити, Сасси, Бен-Амор, Хазри (Якуби 73), Мсакни, Акайши (Хенисси 78).
Главный тренер: Хенрик Касперчак.

Предупреждения: Гедиура 14, Мефта 31, Маалуль 45, Гулам 65.

Судья: Бернар Камиль.

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