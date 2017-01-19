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Отец Месси: «Нет опасений, что Лионель покинет „Барселону“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Месси Лионель
Сегодня, 21:08 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Хорхе Месси - отец и агент нападающего «Барселоны» Лионеля Месси заверил болельщиков «сине-гранатовых» в том, что им не стоит переживать о том, что их кумир может покинуть каталонский клуб.

Несмотря на то, что аргентинец пока так и не продлил контракт с «блаугранас», Хорхе заявил, что «нет опасений, что Лионель Месси покинет „Барселону“».

Сообщается, что переговоры между сторонами о новом трудовом соглашении продолжаются. По слухам, они ведутся по телефону.

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