Отец Месси: «Нет опасений, что Лионель покинет „Барселону“»

Хорхе Месси - отец и агент нападающего «Барселоны» Лионеля Месси заверил болельщиков «сине-гранатовых» в том, что им не стоит переживать о том, что их кумир может покинуть каталонский клуб.

Несмотря на то, что аргентинец пока так и не продлил контракт с «блаугранас», Хорхе заявил, что «нет опасений, что Лионель Месси покинет „Барселону“».

Сообщается, что переговоры между сторонами о новом трудовом соглашении продолжаются. По слухам, они ведутся по телефону.