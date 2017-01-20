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Селезнёв: «Кокорин в майке с Эскобаром? А вы попробуйте выстроить такую империю»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Скандалы, Зенит, Кокорин Александр, Селезнев Евгений
Сегодня, 03:47 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Украинский форвард турецкого «Карабюкспора» Евгений Селезнёв полагает, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин был незаслуженно подвергнут критике за то, что выложил в своем «инстаграме» фотографию, на которой он был запечатлен в майке с изображением наркобарона Пабло Эскобара:

«Конечно, знаю Кокорина. А что с ним опять не так? Неужели опять вспоминают Монако?

Фото с Эскобаром? И что? Выложил – что дальше? Вообще-то Эскобар – человек, который вошел в историю. Как он туда вошел – это уже другой вопрос. Он создал очень многое. Хорошего, плохого. Но вы попробуйте повторить то, что сделал Эскобар. Так что, по сути, Кокорин выложил фотографию с историей. За что его ругать? К критикам нужно относиться спокойно. Грязь льют люди, которым нефиг делать. Реально – вот нечего делать чуваку. Он сидит, пьет пиво, жрет чипсы и думает: „А дай-ка я сейчас вот этого игрока приложу в комментариях“. И понеслось… Еще пива накатит – снова какую-нибудь гадость напишет.

В майке с чьим изображением я бы сфотографировался? Да много великих людей. Майкл Джордан, например. Да и тот же Эскобар. Это же история! Плохо получилось, но вы попробуйте выстроить такую же империю. Наши люди должны на секундочку понять, что в историю попасть не так-то просто!»

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