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«Манчестер Юнайтед» запретил пропускать на стадион женщину, преследующую Моуриньо

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Скандалы, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе
Сегодня, 06:38 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Служба безопасности «Манчестер Юнайтед» получила задание не пропускать на стадион и базу клуба итальянскую женщину, преследующую главного тренера команды Жозе Моуриньо.

Сообщается, что женщина уже долгое время преследует португальского специалиста, являясь его фанаткой и выдавая себя за репортера.

«Она очень настойчива, а ее постоянное желание поговорить с Моуриньо кажется странным. Она работала фотографом на матчах, получала аккредитации», — передает слова своего источника The Sun.

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