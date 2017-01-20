«Манчестер Юнайтед» запретил пропускать на стадион женщину, преследующую Моуриньо
Сегодня, 06:38 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Павел Молочный
Служба безопасности «Манчестер Юнайтед» получила задание не пропускать на стадион и базу клуба итальянскую женщину, преследующую главного тренера команды Жозе Моуриньо.
Сообщается, что женщина уже долгое время преследует португальского специалиста, являясь его фанаткой и выдавая себя за репортера.
«Она очень настойчива, а ее постоянное желание поговорить с Моуриньо кажется странным. Она работала фотографом на матчах, получала аккредитации», — передает слова своего источника The Sun.
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