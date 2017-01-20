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Иньеста может пропустить матч с «Эйбаром» из-за травмы

Матч: ЭйбарЭйбар-:-БарселонаБарселона
Начало матча: 22.01.2017, 22:45
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Реал Сосьедад, Иньеста Андрес
Сегодня, 07:55 | Источник: Mundodeportivo.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста пройдет медицинское обследование после первого матча 1/4 финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад», завершившегося минимальной победой каталонцев (1:0).

Хавбек сине-гранатовых был заменен после первого тайма из-за проблем в области икроножной мышцы левой ноги. Отмечается, что у Иньесты нет серьезного повреждения После медицинского обследования станет понятно, сможет ли он принять участие в матче 19-го тура Примеры с «Эйбаром», который состоится 22 января.

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