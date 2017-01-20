Рамос сменит «Боруссию» на «Чунцин Лифань», до конца сезона будет арендован «Гранадой»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Адриан Рамос перейдет в китайский «Чунцин Лифань», с которым «шмели» уже согласовали детали перехода.

При этом, по информации источника, до конца сезона 30-летний колумбиец будет играть за «Гранаду» на правах аренды.

Главный тренер «Боруссии» Томас Тухель признался, что хотел удержать футболиста в команде, но тот хотел играть чаще:

«Мне жаль расставаться с ним, я бы хотел сохранить Рамоса в команде.

Адриан изъявил желание уйти. В его возрасте сложно быть вторым нападающим. С тяжелым сердцем мы приняли его пожелание. Его можно понять, ведь он хочет играть чаще».