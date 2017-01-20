Рамос сменит «Боруссию» на «Чунцин Лифань», до конца сезона будет арендован «Гранадой»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Боруссия Д, Чунцин Лифань, Гранада, Рамос Адриан, Тухель Томас
Сегодня, 08:11 | Источник: football-espana.net | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий дортмундской «Боруссии» Адриан Рамос перейдет в китайский «Чунцин Лифань», с которым «шмели» уже согласовали детали перехода.
При этом, по информации источника, до конца сезона 30-летний колумбиец будет играть за «Гранаду» на правах аренды.
Главный тренер «Боруссии» Томас Тухель признался, что хотел удержать футболиста в команде, но тот хотел играть чаще:
«Мне жаль расставаться с ним, я бы хотел сохранить Рамоса в команде.
Адриан изъявил желание уйти. В его возрасте сложно быть вторым нападающим. С тяжелым сердцем мы приняли его пожелание. Его можно понять, ведь он хочет играть чаще».
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