«Тоттенхэм» представил общественности проект своего будущего стадиона
Сегодня, 10:04 | Источник: Твиттер ФК "Тоттенхэм" | Редакция: Антон Белюсь
«Тоттенхэм» представил общественности проект своего будущего стадиона, который будет вмещать 61 тысячу зрителей и обойдется клубу в 750 млн фунтов.
Особенностью стадиона станет стеклянный туннель, через который зрители смогут наблюдать за тем, как команды будут выходить на поле. Сидения на трибунах будут оснащены обогревом и USB портами. Также арена сможет похвастаться своей собственной пивоварней, которая сможет производить до 10 тысяч пинт пива в минуту, и пекарней.
Ожидается, что стадион будет открыт в 2018 году.
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