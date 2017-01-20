«Тоттенхэм» представил общественности проект своего будущего стадиона, который будет вмещать 61 тысячу зрителей и обойдется клубу в 750 млн фунтов.

Особенностью стадиона станет стеклянный туннель, через который зрители смогут наблюдать за тем, как команды будут выходить на поле. Сидения на трибунах будут оснащены обогревом и USB портами. Также арена сможет похвастаться своей собственной пивоварней, которая сможет производить до 10 тысяч пинт пива в минуту, и пекарней.

Ожидается, что стадион будет открыт в 2018 году.