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Филиппо Индзаги: «Будь на месте моего брата Бьелса, все бы называли его волшебником»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Лацио, Индзаги Филиппо , Индзаги Симоне, Бьелса Марсело
Сегодня, 11:54 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Известный в прошлом итальянский нападающий Филиппо Индзаги похвалил своего брата Симоне Индзаги за успехи на тренерском мостике «Лацио»:

«Не думаю, что кто-то верил в это, кроме Симоне. Это была невыполнимая миссия, но он с ней справился.

Ему будет сложно продолжать в том же духе, но у него есть необходимые качества, чтобы преуспеть. Что бы мы говорили, если бы Бьелса добился с „Лацио“ тех же показателей, что и Симоне?  Мы бы говорили, что Бьелса - волшебник. Однако вижу, что многим тяжело признаться, что Симоне очень хорош. Тем не менее, так бывает в жизни».

Напомним, что летом казалось, что римский клуб возлавит Марсело Бьелса, однако аргентинский специалист пошел на попятную. В результате наставником «орлов» стал Симоне Индзаги.

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