Самедов: "Убивает, когда говорят: «А как ты пойдешь в „Спартак“, там же Промес справа!»"

Новичок «Спартака» Александр Самедов не боится конкуренции со стороны полузащитника «красно-белых» Квинси Промеса:

«Не смущает ли меня, что справа в „Спартаке“ играет Промес? А кто сказал, что я прихожу в „Спартак“ на место Промеса или вообще на фланг? Он бегает слева, в середине, справа — везде. Меня убивает это: „А как ты пойдешь в „Спартак“, там же Промес справа!“ Ребят, вы что, издеваетесь? Промес играет по всему фронту атаки. Я сам до конца не знаю, как меня хотят использовать. Справа, слева, может, вообще правым защитником. Может, меня будут использовать в центре, не знаю. Просто удивляет сама постановка вопроса: „Ты знаешь, что Промес сыграет справа?“

Смог ли бы играть впереди? Если объяснят, то смогу. Опять же, я играл в середине в „Москве“ при Блохине. Сейчас футбол такой, что полузащитники очень много перемещаются, меняют позиции. Не думаю, что место на поле — такая большая проблема. Еще Кучук в свое время научил меня быть не просто полузащитником на бровке, а современным полузащитником. Сейчас в Европе бровка обычно отдаются крайнему защитнику, а от полузащитников требуются смещения в центр».