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Обамеянг: «Летом могу уйти из „Боруссии“, но точно никогда не перейду в „Баварию“»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Боруссия Д, Бавария, Обамеянг Пьер-Эмерик
Сегодня, 12:31 | Источник: Bild.de | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг не исключает, что покинет клуб грядущим летом, однако обещает, что точно не перейдет в «Баварию»:

«Вполне вероятно, что летом какой-нибудь клуб договорится с „Боруссией“ о моем трансфере, и я уйду.

Невозможно предсказать будущее. Сейчас я игрок дортмундцев, и мне здесь нравится. Однако я не могу сказать, что останусь в клубе еще на два года, на пять лет или на десять.

Могу лишь точно сказать, что никогда не перейду в „Баварию“. Это будет слишком тяжелым ударом для болельщиков „Боруссии“».

 

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