Кириченко: «Нобоа пока игрок „Ростова“. Эзатолахи? Не знаю, уходит он или остаётся»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал информацию о том, что полузащитники «желто-синих» Кристиан Нобоа и Саид Эзатолахи могут сменить клубную прописку этой зимой:

«У Нобоа пока есть контракт, и он играет у нас. Остальное не берусь предсказать.

Эзатолахи? Не знаю, что там происходит – уходит он или остается».