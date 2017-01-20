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Кириченко: «Нобоа пока игрок „Ростова“. Эзатолахи? Не знаю, уходит он или остаётся»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Ростов, Кириченко Дмитрий, Нобоа Кристиан, Эзатолахи Саид
Сегодня, 12:53 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал информацию о том, что полузащитники «желто-синих» Кристиан Нобоа и Саид Эзатолахи могут сменить клубную прописку этой зимой:

«У Нобоа пока есть контракт, и он играет у нас. Остальное не берусь предсказать. 

Эзатолахи? Не знаю, что там происходит – уходит он или остается».

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