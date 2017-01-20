Агент: «Рыжиков не против продлить контракт с „Рубином“»
Сегодня, 15:35 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Алексей Сафонов - агент голкипера «Рубина» Сергея Рыжикова, сообщил, что его клиент готов продлить контракт с казанским клубом, однако 36-летний футболист пока не получал такого предложения:
«В принципе, он не против продлить контракт, это он сразу подчеркнул, хочет на два года. Первостепенно он остался бы в „Рубине“, но все зависит от того, нужен ли он клубу. Сам он не будет бегать и просить оставить его в команде.
Были разговоры со стороны руководства „Рубина“, что они хотят продлить контракт, но конкретики пока никакой. Думаю, что инициатива должна исходить от клуба, ведь вратарь не должен бегать и просить продлить. Когда клуб скажет приезжать, тогда приедем и будем обсуждать».
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