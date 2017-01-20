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Зидан: «Роналду всегда будут критиковать»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Зидан Зинедин , Роналду Криштиану
Сегодня, 16:32 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поддержал нападающего команды Криштиану Роналду, на которого обрушился шквал критики за невзрачную игру в последних двух матчах команды, которые закончились поражениями «сливочных»:

«Хорошо, что завтра у нас будет шанс исправить ситуацию после двух поражений подряд. Мы должны будем выйти на поле и начать с места в карьер.

Роналду? Его всегда будут критиковать, когда он не забивает, когда играет на непривычной позиции. Он остается игроком, способным в одиночку решить исход матча, пусть, возможно, он в отдельно взятой игре может сыграть ниже своих возможностей. Если вы сами не играли в футбол, вам этого не понять».

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