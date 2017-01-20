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Моуриньо: «Антонио Валенсия - лучший правый защитник мира»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе , Валенсия Луис-Антонио
Сегодня, 17:42 | Источник: Independent.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал продление контракта с защитником Антонио Валенсией до лета 2018 года.

«Новый контракт - это не награда для Валенсии. Он просто является лучшим правым защитником мира. Обновленный договор - это не поощрение для Антонио, это привилегия для нас, потому что МЮ смог сохранить в команде такого хорошего игрока и человека».

В этом сезоне Валенсия провел 18 матчей в АПЛ и отметился одной результативной передачей.

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