Боккетти: «Ехать играть в Китай - значит проявить неуважение к себе»
Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти, недавно продливший контракт с «красно-белыми», рассказал о своем отношении к тому, что многие футболисты едут играть в китайскую Суперлигу, соблазнившись на большие деньги.
«Я бы точно не смог поехать играть в Китай, даже если бы мне предложили больше деньги. Я думаю, что это другой мир, и говорю это честно. Конечно, китайские клубы могут предложить сумасшедшие деньги, к примеру, как Карлосу Тевесу, но такой выбор будет неуважением к себе и своей карьере. В Европе много хороших игроков, которые готовы сделать такой выбор, и это не будет плохо для футбола, просто у каждого есть свои ценности, ради которых он живет.
С такой зарплатой Тевес после завершения карьеры может стать президентом какой-нибудь страны».
По данным британских СМИ, зарплата Тевеса в Китае составляет 615 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
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Предложили бы как Тевесу рванул бы аки марафонец).
Если бы уважал себя не играл бы в России.
Ты выбрал Россию из за денег, и Китай выберишь если предложат. Почти все футболисты как про......ки
До чего же не уважаемы ЦСКА и Зенит.
Не зря я ощущаю неприятные миазмы когда слышу название данных клубов.
Ну или Каррера научил как правильно в интервью ответить.
Одно другому не мешает)
То ли Кристя переврал,то ли перевод некорректный.
многие поперли в Катар,а теперь и в Китай.
И нет тут никакого неуважение к себе. Жизнь суровая. Все решают бабло.
Скажи просто ..."и тут мне есть че есть и попить,и на Мерс хватит....
А то ,слишком жирно звучит.