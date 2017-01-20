Боккетти: «Ехать играть в Китай - значит проявить неуважение к себе»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти, недавно продливший контракт с «красно-белыми», рассказал о своем отношении к тому, что многие футболисты едут играть в китайскую Суперлигу, соблазнившись на большие деньги.

«Я бы точно не смог поехать играть в Китай, даже если бы мне предложили больше деньги. Я думаю, что это другой мир, и говорю это честно. Конечно, китайские клубы могут предложить сумасшедшие деньги, к примеру, как Карлосу Тевесу, но такой выбор будет неуважением к себе и своей карьере. В Европе много хороших игроков, которые готовы сделать такой выбор, и это не будет плохо для футбола, просто у каждого есть свои ценности, ради которых он живет.

С такой зарплатой Тевес после завершения карьеры может стать президентом какой-нибудь страны».

По данным британских СМИ, зарплата Тевеса в Китае составляет 615 тысяч фунтов стерлингов в неделю.