Джеррард станет тренером академии «Ливерпуля»
Сегодня, 21:50 | Источник: ФК "Ливерпуль" | Фото: ФК "Ливерпуль" | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард возвращается в мерсисайдский клуб, чтобы работать в академии «красных». К своим обязанностям Джеррард, завершивший карьеру футболиста 2 месяца назад, приступит в феврале.
«Такое ощущение, что круг замкнулся, ведь я вернулся в то место, где все началось. Это решение основано не на эмоциях, я могу внести свой посильный вклад в „Ливерпуль“. Не думаю, что нужно объяснять значение этого клуба для меня. Когда появился вариант с возвращением, я хотел убедиться, что мне будет предложена действительно существенная роль, благодаря которой я реально смогу помочь», — сказал Джеррард.
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Браво,Стив!