Джеррард станет тренером академии «Ливерпуля»

Бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард возвращается в мерсисайдский клуб, чтобы работать в академии «красных». К своим обязанностям Джеррард, завершивший карьеру футболиста 2 месяца назад, приступит в феврале.

«Такое ощущение, что круг замкнулся, ведь я вернулся в то место, где все началось. Это решение основано не на эмоциях, я могу внести свой посильный вклад в „Ливерпуль“. Не думаю, что нужно объяснять значение этого клуба для меня. Когда появился вариант с возвращением, я хотел убедиться, что мне будет предложена действительно существенная роль, благодаря которой я реально смогу помочь», — сказал Джеррард.