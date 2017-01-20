Рейтинг@Mail.ru

Джеррард станет тренером академии «Ливерпуля»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Ливерпуль, Джеррард Стивен
Сегодня, 21:50 | Источник: ФК "Ливерпуль" | Фото: ФК "Ливерпуль" | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард возвращается в мерсисайдский клуб, чтобы работать в академии «красных». К своим обязанностям Джеррард, завершивший карьеру футболиста 2 месяца назад, приступит в феврале.

«Такое ощущение, что круг замкнулся, ведь я вернулся в то место, где все началось. Это решение основано не на эмоциях, я могу внести свой посильный вклад в „Ливерпуль“. Не думаю, что нужно объяснять значение этого клуба для меня. Когда появился вариант с возвращением, я хотел убедиться, что мне будет предложена действительно существенная роль, благодаря которой я реально смогу помочь», — сказал Джеррард.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:47
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:20
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:15
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 22:14
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:13
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:10
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:03
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:01
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:59, редактировал Сегодня 21:59
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:58
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:54
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
21:42 «Фрайбург» - «Бавария»: стартовые составы 2
20:51 Видео Кот-д'Ивуар и ДР Конго сыграли вничью 6
18:50 Дешахт оштрафован на 100 тысяч евро за ставки против своей команды 8
15:43 Германия подаст заявку на проведение Евро-2024 12
02:33 Робиньо вызван в сборную Бразилии на матч памяти жертв авиакатастрофы 2
01:12 «Барселона» минимально обыграла «Реал Сосьедад» 206
00:54 Видео «Рома» сокрушила «Сампдорию» 35
Вчера
23:53 Видео Сенегал одержал победу над Зимбабве 9
23:06 Видео Гол Гризманна помог «Атлетико» разгромить «Эйбар» 22
22:26 «Реал Сосьедад» - «Барселона»: стартовые составы 26
все материалы по этой теме
Турниры