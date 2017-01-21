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Сарри: «Из-за Кубка Африки „Наполи“ лишился трех игроков, проводить его в январе – абсурд»

Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: тренеры, Наполи, Сарри Маурицио , Кулибали Калиду, Гулам Фаузи, Эль-Каддури Омар
Сегодня, 03:40 | Источник: gazeta.ru | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри возмущен тем, что неаполитанцы были вынуждены отпустить на Кубок африканских наций трех своих игроков — защитников Калиду Кулибали и Фаузи Гулама, а также полузащитника Омара Эль-Каддури.

«Проведение Кубка Африки в январе — это нонсенс и абсурд. Из-за этого турнира мы лишились трех игроков. Это что-то чудовищное. Если бы я был президентом клуба, то подал бы иски во все юридические инстанции, чтобы остановить это», – приводит слова Сарри источник со ссылкой на UOL.

Ранее наставник «Сток Сити» Марк Хьюз также выразил недовольство тем, что клубы вынуждены отпускать игроков на Кубок африканских наций посреди сезона.

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