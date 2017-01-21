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Моуриньо: «Надеюсь, оба вратаря останутся в МЮ»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе , Де Хеа Давид, Ромеро Серхио
Сегодня, 08:25 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо выразил надежду, что вратари не покинут его команду.

«Я могу лишь сказать, что надеюсь на сохранение вратарей, так как оба они очень важны. У нас не могло быть лучшего голкипера, чем Де Хеа, и лучшей его замены, чем Ромеро. Хочу, чтобы оба они оставались с нами».

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