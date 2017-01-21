Моуриньо: «Надеюсь, оба вратаря останутся в МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо выразил надежду, что вратари не покинут его команду.

«Я могу лишь сказать, что надеюсь на сохранение вратарей, так как оба они очень важны. У нас не могло быть лучшего голкипера, чем Де Хеа, и лучшей его замены, чем Ромеро. Хочу, чтобы оба они оставались с нами».