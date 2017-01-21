Иваншиц перебрался в «Викторию»
Соккер.Ру // Чехия. Высшая лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Виктория П, Сиэтл Саундерс, Иваншиц Андреас
Сегодня, 08:28 | Источник: ФК "Виктория" Плз | Редакция: Сергей Иванов
Бывший капитан сборной Австрии Андреас Иваншиц вернулся в Европу. 33-летний хавбек подписал контракт с «Викторией» из Пльзени до лета 2018 года. С 2015 года он играл за «Сиэтл».
Другие материалы по теме:
00:47 Официально «Сток Сити» закрыл сделку по Бераино 1
00:08 Официально Фото Фонте перешел в «Вест Хэм» 5
Вчера
15:49 Официально Фото «Лион» объявил о трансфере Депая 51
13:27 Официально Фото Ливермор сменил «Халл» на «Вест Бромвич» 7
01:51 Официально Фото Жоау Педру пополнил состав «Лос-Анджелес Гэлакси» 2
19 января 2017
23:16 Официально Фото Пеннант продолжит карьеру в «Бери» 0
22:57 Официально Фото «Аталанта» объявила о трансфере полузащитника молодёжной сборной Италии 0
14:46 Официально «Гранада» подписала защитника сборной Исландии 3
Или войдите через