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Шляхтин: «Вероятность возвращения Яковлева в „Крылья Советов“ существует»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Крылья Советов, Яковлев Павел
Сегодня, 12:58 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал слухи о возвращении Павла Яковлева в самарскую команду из «Анжи».

«Вероятность возвращения Яковлева в „Крылья Советов“ существует».

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