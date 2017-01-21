Шляхтин: «Вероятность возвращения Яковлева в „Крылья Советов“ существует»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Крылья Советов, Яковлев Павел
Сегодня, 12:58 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал слухи о возвращении Павла Яковлева в самарскую команду из «Анжи».
«Вероятность возвращения Яковлева в „Крылья Советов“ существует».
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