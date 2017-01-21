«Зенит» провёл переговоры с агентом Раноккии

«Зенит» ведет переговоры с агентом защитника «Интера» Андреа Раноккии. Представитель игрока ищет своему клиенту новую команду, поскольку в Милане на него не рассчитывают. Другие итальянские клубы не готовы платить Раноккии высокую зарплату – 2,4 млн евро. Агент защитника побывал в Лондоне, где контактировал с английскими клубами, а также с «Зенитом», который хочет укрепить оборону.