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ПСЖ постарается купить Алли и Лаллану

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Лаллана Адам, Алли Деле
Сегодня, 16:58 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

ПСЖ летом попытается подписать двух английских игроков в рамках усиления атаки. В сферу интересов парижан вошел хавбек «Тоттенхэма» Деле Алли, а также полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана. Над трансфером обоих игроков будет до лета работать спортивный директор ПСЖ Патрик Клюйверт.

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