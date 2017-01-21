ПСЖ постарается купить Алли и Лаллану
Сегодня, 16:58 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
ПСЖ летом попытается подписать двух английских игроков в рамках усиления атаки. В сферу интересов парижан вошел хавбек «Тоттенхэма» Деле Алли, а также полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана. Над трансфером обоих игроков будет до лета работать спортивный директор ПСЖ Патрик Клюйверт.
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