Египет добыл три очка в матче с Угандой

Во втором туре группового этапа Кубка Африканских Наций Египет с минимальным счетом победил Уганду.

«Стад де Порт-Жантиль».

Египет - Уганда - 1:0 (0:0)

Гол : Эль-Саид 89.

Египет: Эль-Хадари, Габер, Абдель-Шафи, Фатхи, Хегази, Хамед (Эль-Саид 59), Эль-Ненни, Салах, Трезеге (Кахраба 79), Собхи (Уарда 66), Мохсен.

Главный тренер: Эктор Купер.

Уганда: Оньянго, Валусимби, Джуко, Очайя, Игума (Олойя 90), Вассва, Кизито, Аучо, Маведже, Масса (Шабан 65), Мийя (Вадада 81).

Главный тренер: Милутин Средоевич.

Предупреждения: Хамед 25.

Судья: Маланг Дьедиу.

В другом матче дня Гана с таким же счетом обыграла Мали.