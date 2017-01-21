Египет добыл три очка в матче с Угандой
Вчера, 23:59 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Во втором туре группового этапа Кубка Африканских Наций Египет с минимальным счетом победил Уганду.
«Стад де Порт-Жантиль».
Египет - Уганда - 1:0 (0:0)
Гол: Эль-Саид 89.
Египет: Эль-Хадари, Габер, Абдель-Шафи, Фатхи, Хегази, Хамед (Эль-Саид 59), Эль-Ненни, Салах, Трезеге (Кахраба 79), Собхи (Уарда 66), Мохсен.
Главный тренер: Эктор Купер.
Уганда: Оньянго, Валусимби, Джуко, Очайя, Игума (Олойя 90), Вассва, Кизито, Аучо, Маведже, Масса (Шабан 65), Мийя (Вадада 81).
Главный тренер: Милутин Средоевич.
Предупреждения: Хамед 25.
Судья: Маланг Дьедиу.
В другом матче дня Гана с таким же счетом обыграла Мали.
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