Рейтинг@Mail.ru

«Валенсия» уверенно победила «Вильярреал»

Матч: ВильярреалВильярреал0 : 2ВаленсияВаленсия
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:34 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 19-го тура Примеры «Валенсия» добыла выездную победу над «Вильярреалом».

Вильярреал, стадион «Эль Мадригал».

«Вильярреал» - «Валенсия» - 0:2 (0:2)
Голы: Солер 35, Мина 42.

«Вильярреал»: Асенхо, Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Руис, Сориано, Тригерос, Дос Сантос (Борре 83), Сориано (Кастильехо 61), Сансоне, Пато.
Главный тренер: Фран Эскриба.

«Валенсия»: Диего Алвес, Гарай, Гайя, Жоау Канселу, Мангала, Парехо, Перес, Солер (Суарес 78), Нани, Мунир (Монтойя 87), Мина (Дзадза 81).
Главный тренер: Воро.

Предупреждения: Перес 33, Руис 49, Гарай 80, Коста 89.

Судья: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:37
ответ пользователю Ла Лига рулит (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
23:59 Видео Египет добыл три очка в матче с Угандой 3
22:24 Видео Боевая ничья в матче между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» 258
22:23 Видео «РБ Лейпциг» разобрался с «Айнтрахтом» 8
21:56 «Вильярреал» - «Валенсия»: стартовые составы 2
21:52 «Милан» - «Наполи»: стартовые составы 4
21:01 Видео Гана с минимальным счетом победила Мали 0
20:53 Видео ПСЖ переиграл «Нант» благодаря дублю Кавани 3
20:07 Видео Дубль Рамоса принес «Реалу» победу над «Малагой» 262
19:53 Видео МЮ вырвал ничью у «Сток Сити» благодаря голу Руни на последних минутах матча 243
19:39 Фото «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»: стартовые составы 18
все материалы по этой теме
Турниры