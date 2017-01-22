«Валенсия» уверенно победила «Вильярреал»

В матче 19-го тура Примеры «Валенсия» добыла выездную победу над «Вильярреалом».

Вильярреал, стадион «Эль Мадригал».

«Вильярреал» - «Валенсия» - 0:2 (0:2)

Голы : Солер 35, Мина 42.

«Вильярреал»: Асенхо, Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Руис, Сориано, Тригерос, Дос Сантос (Борре 83), Сориано (Кастильехо 61), Сансоне, Пато.

Главный тренер: Фран Эскриба.

«Валенсия»: Диего Алвес, Гарай, Гайя, Жоау Канселу, Мангала, Парехо, Перес, Солер (Суарес 78), Нани, Мунир (Монтойя 87), Мина (Дзадза 81).

Главный тренер: Воро.

Предупреждения: Перес 33, Руис 49, Гарай 80, Коста 89.

Судья: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.