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Глушаков: «Все игроки „Спартака“ вернулись без лишнего веса и жировых прослоек»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Глушаков Денис
Сегодня, 00:50 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о настроении игроков и их состоянии на первом сборе в ОАЭ.

«Все супер, все хорошо. Солнце, погода – и сегодня только одна тренировка, вечером. Готовимся к возобновлению чемпионата. Работаем в правильном направлении.

Тренерский штаб дал программу, мы ее выполнили. Отсюда и улыбки на лицах. Тренеры видят, что мы в хорошей форме. В принципе все приехали без лишнего веса, без каких-то слоек жировых и прослоек. Все нормально».

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