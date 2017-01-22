Глушаков: «Все игроки „Спартака“ вернулись без лишнего веса и жировых прослоек»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о настроении игроков и их состоянии на первом сборе в ОАЭ.

«Все супер, все хорошо. Солнце, погода – и сегодня только одна тренировка, вечером. Готовимся к возобновлению чемпионата. Работаем в правильном направлении.

Тренерский штаб дал программу, мы ее выполнили. Отсюда и улыбки на лицах. Тренеры видят, что мы в хорошей форме. В принципе все приехали без лишнего веса, без каких-то слоек жировых и прослоек. Все нормально».