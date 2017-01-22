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Рамос: «Плевок в Аспаса? Эти сплетни идут из Барселоны»

Матч: РеалРеал1 : 2СельтаСельта
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Рамос Серхио, Аспас Яго
Сегодня, 01:02 | Источник: As.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал обвинения в его адрес, согласно которым он намеренно плюнул в игрока «Сельты» Яго Аспаса во время первого матча 1/4 финала Кубка Испании (1:2). Позже Аспас сообщил, что во время игры этого эпизода не заметил.

«Все эти сплетни идут из Барселоны. Там было 5 метров расстояния, Аспас даже этого не заметил».

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