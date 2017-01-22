Рамос: «Плевок в Аспаса? Эти сплетни идут из Барселоны»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал обвинения в его адрес, согласно которым он намеренно плюнул в игрока «Сельты» Яго Аспаса во время первого матча 1/4 финала Кубка Испании (1:2). Позже Аспас сообщил, что во время игры этого эпизода не заметил.

«Все эти сплетни идут из Барселоны. Там было 5 метров расстояния, Аспас даже этого не заметил».