Рамос: «Плевок в Аспаса? Эти сплетни идут из Барселоны»
Сегодня, 01:02 | Источник: As.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал обвинения в его адрес, согласно которым он намеренно плюнул в игрока «Сельты» Яго Аспаса во время первого матча 1/4 финала Кубка Испании (1:2). Позже Аспас сообщил, что во время игры этого эпизода не заметил.
«Все эти сплетни идут из Барселоны. Там было 5 метров расстояния, Аспас даже этого не заметил».
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20 января 2017
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Что за бред пишут тут глоры Барсы?
Точно также как он жаловался как болельщики Севильи оскорбляли его семью, после чего он сам оскорбил семью соперника - в этом вся суть)
Вот жеж мразoта индейская.