«Интер» летом попробует приобрести Агуэро

«Интер» готовится провести мощную трансферную кампанию ближайшим летом.

Ранее сообщалось, что «нерадзурри» готовы заплатить «Роме» 40 млн евро за защитника Константиноса Маноласа.

По слухам, миланский клуб также нацелился на нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который, как считают в «Интере», может составить с форвардом Мауро Икарди идеальную связку нападения.