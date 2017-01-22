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«Интер» летом попробует приобрести Агуэро

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Интер, Агуэро Серхио
Сегодня, 12:12 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

«Интер» готовится провести мощную трансферную кампанию ближайшим летом.

Ранее сообщалось, что «нерадзурри» готовы заплатить «Роме» 40 млн евро за защитника Константиноса Маноласа.

По слухам, миланский клуб также нацелился на нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который, как считают в «Интере», может составить с форвардом Мауро Икарди идеальную связку нападения.

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