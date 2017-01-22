Кассано задумался о завершении карьеры

34-летний нападающий «Сампдории» Антонио Кассано может в ближайшее время объявить о завершении карьеры.

Игрок в этом сезоне не провел за клуб ни одного матча.

«Антонио сказал мне, что он просто закончит карьеру, если не получит достойных предложений. Он даже не будет проводить прощальный матч», - поведал главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло.

Ранее Кассано дал понять, что его не привлекает возможность переезда в один из китайских клубов.