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Гвардиола: «Почему в ворота „Тоттенхэма“ не был назначен пенальти за фол на Стерлинге?»

Матч: Манчестер СитиМанчестер Сити2 : 2ТоттенхэмТоттенхэм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Гвардиола Хосеп , Стерлинг Рахим
Сегодня, 15:03 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола остался недоволен судейством Андре Марринера в матче 22-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2). По мнению специалиста, арбитр должен был назначить пенальти в ворота «шпор» за фол защитника Кайла Уокера на нападающем «горожан» Рахиме Стерлинге.

«Здесь такой же случай, как в матче с „Челси“. Тогда мы тоже проиграли и не реализовали большое количество моментов. В таких ситуациях роль судьи выше. Когда вы забиваете много, решения судьи не важны.

Вот такие здесь правила. Возможно, однажды Майк Райли (глава судейского комитета АПЛ) объяснит мне, почему судья не назначает пенальти, ведь Стерлинга толкали».

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