Гвардиола: «Почему в ворота „Тоттенхэма“ не был назначен пенальти за фол на Стерлинге?»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола остался недоволен судейством Андре Марринера в матче 22-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2). По мнению специалиста, арбитр должен был назначить пенальти в ворота «шпор» за фол защитника Кайла Уокера на нападающем «горожан» Рахиме Стерлинге.

«Здесь такой же случай, как в матче с „Челси“. Тогда мы тоже проиграли и не реализовали большое количество моментов. В таких ситуациях роль судьи выше. Когда вы забиваете много, решения судьи не важны.

Вот такие здесь правила. Возможно, однажды Майк Райли (глава судейского комитета АПЛ) объяснит мне, почему судья не назначает пенальти, ведь Стерлинга толкали».