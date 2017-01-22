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Маротта: «У Дибалы и так долгосрочный контракт, мы лишь хотим поднять ему зарплату»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Дибала Пауло, Маротта Джузеппе
Сегодня, 15:48 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил, что нападающий Пауло Дибала близок к тому, чтобы заключить с командой новое трудовое соглашение:

«У нас нет никаких опасений. У Дибалы и так долгосрочный контракт, мы лишь хотим поднять ему зарплату, чтобы он зарабатывал наравне с игроками своего уровня».

Ранее сообщалось, что стороны проведут переговоры 23 января.

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