Маротта: «У Дибалы и так долгосрочный контракт, мы лишь хотим поднять ему зарплату»
Сегодня, 15:48 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь
Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил, что нападающий Пауло Дибала близок к тому, чтобы заключить с командой новое трудовое соглашение:
«У нас нет никаких опасений. У Дибалы и так долгосрочный контракт, мы лишь хотим поднять ему зарплату, чтобы он зарабатывал наравне с игроками своего уровня».
Ранее сообщалось, что стороны проведут переговоры 23 января.
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