Адлан Кацаев - игрок «Анжи»

Пресс-служба «Анжи» сообщает о том, что махачкалинский клуб усилился полузащитником Адланом Кацаевым.

28-летний хавбек уже успел дебютировать в составе «Анжи» в контрольном матче против румынского «Пандурия» (1:1), в котором футболист отличился забитым мячом.

Ранее «Анжи» объявил о переходе в команду центрального защитника Томаса Фибела.