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Адлан Кацаев - игрок «Анжи»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Анжи, Кацаев Адлан
Сегодня, 15:56 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Анжи» сообщает о том, что махачкалинский клуб усилился полузащитником Адланом Кацаевым.

28-летний хавбек уже успел дебютировать в составе «Анжи» в контрольном матче против румынского «Пандурия» (1:1), в котором футболист отличился забитым мячом.

Ранее «Анжи» объявил о переходе в команду центрального защитника Томаса Фибела.

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