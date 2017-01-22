Адлан Кацаев - игрок «Анжи»
Сегодня, 15:56 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Анжи» сообщает о том, что махачкалинский клуб усилился полузащитником Адланом Кацаевым.
28-летний хавбек уже успел дебютировать в составе «Анжи» в контрольном матче против румынского «Пандурия» (1:1), в котором футболист отличился забитым мячом.
Ранее «Анжи» объявил о переходе в команду центрального защитника Томаса Фибела.
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