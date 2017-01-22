ЦСКА переиграл «Пяст» в контрольном матче

В контрольном поединке на зимнем сборе в Испании ЦСКА переиграл польский «Пяст».

ЦСКА – «Пяст» – 2:0 (1:0)

Голы: Жамалетдинов 33, Игнашевич 90+1 (пен).

ЦСКА: Чепчугов, Игнашевич, Васин (Набабкин 59), Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Головин, Гордюшенко (Кучаев 59 (Щенников 72), Миланов, Чалов, Жамалетдинов (Ионов 46).

Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

«Пяст»: Шматуля (Русов 70), Моква, Эберт, Петровски, Мраз, Муравски, Враньеш, Корун, Бадия (Флис 82), Пападопулос, Живец.

Главный тренер: Радослав Латал.

Ранее ЦСКА разгромил швейцарский «Волен».