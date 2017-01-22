ЦСКА переиграл «Пяст» в контрольном матче
Сегодня, 16:03 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В контрольном поединке на зимнем сборе в Испании ЦСКА переиграл польский «Пяст».
ЦСКА – «Пяст» – 2:0 (1:0)
Голы: Жамалетдинов 33, Игнашевич 90+1 (пен).
ЦСКА: Чепчугов, Игнашевич, Васин (Набабкин 59), Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Головин, Гордюшенко (Кучаев 59 (Щенников 72), Миланов, Чалов, Жамалетдинов (Ионов 46).
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.
«Пяст»: Шматуля (Русов 70), Моква, Эберт, Петровски, Мраз, Муравски, Враньеш, Корун, Бадия (Флис 82), Пападопулос, Живец.
Главный тренер: Радослав Латал.
Ранее ЦСКА разгромил швейцарский «Волен».
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Новоиспеченный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко попросил писать его фамилию как «Ганчаренко». Об этом сообщает источник, ссылаясь на директора «армейцев» по связям с общественностью и информационной политике Сергея Аксенова.
О матче с Воленом
— В матче с Воленом ЦСКА предстал в необычном экспериментальном составе и при этом всю встречу провел без замен. Армейцы контролировали ход игры на протяжении всех 90 минут. Российская команда играла очень дисциплинированно, лучше держала мяч и владела инициативой. Правда, в первом тайме особых угроз сопернику ЦСКА не создал. И все-таки благодаря голу Алексея Ионова со штрафного москвичи сумели открыть счет. Во втором тайме он забил снова, а потом красно-синие накрыли соперника прессингом в середине поля, и отличился уже Тимур Жамалетдинов. Голевую передачу при этом отдал новичок команды Джафар, который отнял мяч у швейцарцев. И Жамалетдинов затем пробил здорово.
У Волена за всю игру был всего один острый момент — когда нападающему удалось на фланге убежать от Кирилла Набабкина и опасно прострелить. В остальном же ЦСКА был вполне надежен в обороне. Уверенно в опорной зоне середину поля контролировали Кучаев и Гордюшенко. Так что ЦСКА заслуженно выиграл.
О новичках ЦСКА
— Все ребята из молодежной команды ЦСКА в матче с Воленом выглядели неплохо. Молодежь явно очень старалась и чувствовала себя на поле достаточно уверенно. А вот что касается новичка команды Джафара, то если не считать эпизода с третьим голом, он ничего особенного не показал. Форвард не выпадал из игры, но и ничем не выделялся.
Уверенно выглядел в этой встрече Виктор Васин. Впрочем, он играл точно так же, как и в Уфе, в своем стиле. Правда, на этот раз Виктор Гончаренко попробовал сыграть в два центральных защитника и, похоже не случайно. В паре с Васиным играл Кирилл Набабкин, и, на мой вкус, это неплохой вариант. Да и в целом, как я уже сказал, оборона ЦСКА выглядела надежно и спокойно. Правда, соперник достался армейцам не самый сильный, особенно в плане атаки. Так что по этой игре, пожалуй, пока еще рано судить о надежности защитной линии красно-синих.
Но помимо новичков и молодежи я бы еще отметил Ласина Траоре и то, как он носился и прессинговал игроков соперника. Он давно так не бегал за защитниками! Нападающий просто не давал им спокойно жить, и это была явно установка Гончаренко, который наверняка велел активно прессинговать и перекрывать зоны. Так что Траоре с Ионовым выполнили очень большой объем работы.
Александр Бубнов - Главное, что матч с Воленом показал, что у ЦСКА сейчас неплохой резерв
Да про Березу ошибся,хотел написать Игнашка.Васин много делал ошибок,и командно исправляли.Топ клуб таких ошибок не простит.
а лучшее доказательство это счет на табло - за два матча НОЛЬ пропущенных голов!
ЦСКА Чемпион по сливу ЛЧ
Береза как пенсионер ковылял по полю,Миланова не понятно за что хвалят комментаторы,игрок ФНЛ.Васин вообще тюлень безногий постоянно ошибался как молодой.
Если игра не появится у основы будут делить менсто с Локо и Спартаком 4-5-6 места
И да,Гинер жмот купи камеру нормальную,оператору постоянно резкость наводить приходится,особенно вчера это было заметно.
И микрофон лохмашку,один гул от ветра.
Еще комментатор один орет,другой как из трубы пищит.
Теперь практики поднабраться...и " погнали наши городских"
ЦСКА Чемпион!!!
А "Ростов" будет играть в Европе и в следующем сезоне, ЦСКА же там не будет.