«Ювентус» одолел «Лацио»

В поединке 21-го тура Серии А «Ювентус» за счет стартового штурма обыграл «Лацио».

Турин, стадион «Ювентус Стэдиум»

«Ювентус» – «Лацио» – 2:0 (2:0)

Голы: Дибала 5, Игуаин 16.

«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Бонуччи, Лихтштайнер (Барцальи 74), Асамоа, Хедира, Пьянич, Куадрадо, Манджукич, Дибала (Ринкон 82), Игуаин (Пьяца 88).

Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

«Лацио»: Маркетти, Уоллес, Габаррон, Раду (Лукаку 60), де Врей, Пароло, Билья (Джорджевич, 60), Милинкович-Савич, Андерсон, Ломбарди (Мурджа 66), Иммобиле.

Главный тренер: Симоне Индзаги.

Предупреждения: Раду 18, Иммобиле 26, Пароло 82.

Судья: Давиде Масса.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.