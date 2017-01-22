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«Интер» обыграл на выезде «Палермо»

Матч: ПалермоПалермо0 : 1ИнтернационалеИнтернационале
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события, Мариу Жоау
Сегодня, 18:57 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Интер» обыграл на выезде «Палермо» со счетом 1:0.

Палермо, стадион «Ренцо Барбера»

«Палермо» - «Интер» - 0:1 (0:0)
Гол: Мариу 65.

«Палермо»: Посавец, Рисполи (Диаманти 78), Гонсалес, Ционек, Гольданига, Пеццелла, Гацци, Яяло (Чочев 81), Куайсон, Бруну Энрике (Балог 72), Несторовски.
Главный тренер: Эудженио Корини.

«Интер»: Ханданович, Миранда, Ансальди, Д`Амброзио, Мурильо, Банега (Жоау Мариу 55), Кандрева (Сантон 82), Брозович, Гальярдини, Перишич (Кондогбья 77), Икарди.
Главный тренер: Стефано Пиоли.

Предупреждения: Несторовски 19, Ансальди 22, Д`Амброзио 35, Гольданига 44, Гацци 63, Балог 78, Диаманти 83, Куайсон 90+1. 
Удаления: Гацци 90+5 - Ансальди 79

Судья: Иррати (Италия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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