«Интер» обыграл на выезде «Палермо»
В матче 21-го тура чемпионата Италии «Интер» обыграл на выезде «Палермо» со счетом 1:0.
Палермо, стадион «Ренцо Барбера»
«Палермо» - «Интер» - 0:1 (0:0)
Гол: Мариу 65.
«Палермо»: Посавец, Рисполи (Диаманти 78), Гонсалес, Ционек, Гольданига, Пеццелла, Гацци, Яяло (Чочев 81), Куайсон, Бруну Энрике (Балог 72), Несторовски.
Главный тренер: Эудженио Корини.
«Интер»: Ханданович, Миранда, Ансальди, Д`Амброзио, Мурильо, Банега (Жоау Мариу 55), Кандрева (Сантон 82), Брозович, Гальярдини, Перишич (Кондогбья 77), Икарди.
Главный тренер: Стефано Пиоли.
Предупреждения: Несторовски 19, Ансальди 22, Д`Амброзио 35, Гольданига 44, Гацци 63, Балог 78, Диаманти 83, Куайсон 90+1.
Удаления: Гацци 90+5 - Ансальди 79.
Судья: Иррати (Италия).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Тавеккьо держи слово , нет в Италии 20 приличных команд сам сезон намекает. Мурильо игрок матча, отрыв в оценке по версии WhoScored у него нехилый. С победой Нерадзурри;-)
Даже если когда-нибудь сложится ситуация, что в последнем туре для завоевания титула вам будет достаточно проиграть в два мяча, вы проиграете в три, аха-ха), это же интор. Игру с Лацио помнишь? Или с 2006 глоришь? Аха-ха)
А ну да, я забыл - это подлец Моджи виновен, что вы слились в последнем туре немотивированному Лацио, аха-ха)
Стартовал сезон и интер
Вновь поджарил себе сфинктер
Застыл в шоке Франк де Бур
А ведь только первый тур
Разыграли второй тур
Снова в панике Де Бур
Сколько интор не старался
Только снова об@ср@лся
Классно бились Пескари
Но фартовые днари
Есть картонных три очка –
С них сМЕРДит как из толчка
Избитый Хапоэлем Франк
Был вынужден идти ва-банк
И Юве подсобил Де Буру
На время спас его он шкуру
Снова праздник у Зен-Аки
Интор выглянул из ср@ки
Но надеюсь в шестом туре
Фарт закончится внатуре
Потрепали змей болонки
Ну а дальше будут волки
Фарт закончился, теперь –
Не пойдёте без потерь
Разорвала интор Рома
У их фанов снова кома
Интор вновь пошёл в разнос
И Тохир повесил нос
Опечалился Морати
Выдал принтер сбой печати
Несмотря на беспредел
Интер снова не у дел))
Оступились снова змеи -
Кабинетные лакеи
Взяточку не взял Довери
И опять пошли потери
Хоть и вяло бегал Торо
Но Де Бур уедет скоро
Чувствую – сольётся он
Ведь возглавил Франк картон
Была у Де Бура теория
Что им проиграет Сампдория
Но вновь экзамен не сдан -
Франки пакуй чемодан
Было дерби из картона
Тут у интера корона
Вверх взял тот чей толще лист
Проиграл змеюке глист
Хочет титулов Пиоли
Только нету фарсополи
Как бы не старался дед
Будет на «кол» он одет
После обрезания
Не кончились страдания
Если б не судья скатина -
Выграла б Фиорентина
Быть они мечтали в тройке -
Оказались на помойке
Насмешили вновь народ
Вынув трёшку из ворот
Душу дьяволу продав
Из глиста возрос удав
Но не празднуй шарлатан
Взять своё придёт шайтан
Взял судейка «грязный рубль»
Срезал эмильянцев дубль
Три очка купили змеи
Как и прежние трофеи
На Сан Сиро били змей
Будто это Колизей
Но опять нечистый дух
Всё развеял в прах и пух
Вопиющий произвол
Отменён был чистый гол
Удинезе дали бой
Но судья – антигерой
Ну и колдовские трюки
Снова дохлые гадюки
Получают три очка
Откосив под дурачка
Снова был судья жесток
Взял Палермо на свисток
Видимо подлец Ирати
Преданный слуга Морати
Взял Палермо на свисток
Видимо подлец Ирати
Преданный слуга Морати
Всех Интериста с победой!!!
как и ожидал , мы на очко от лациков а скоро и их обойдем. с победой всех болел Интера.