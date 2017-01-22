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Газизов: «Вратарь и защитник - приоритеты „Уфы“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Уфа
Сегодня, 20:37 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о трансферных планах клуба.

«Центральный защитник и вратарская позиция, как уже говорил, самые актуальные вопросы для нас сейчас. Что касается центрального защитника, нам бы хотелось, чтобы он появился уже в начале второго сбора. Переговоры мы провели, сейчас вопросы только в деталях. Если все пройдет, как мы хотим, к 26-му числу он появится в команде.

Наверное, в начале второго сбора все решится по вратарской линии. Речь идет о подписании без просмотра. Уровень игрока таков, что просмотр потребоваться не должен.

У Диего остается полгода до окончания контракта, естественно, идет переговорный процесс. Его хотят кое-какие клубы, думаю, мы договоримся уже этой зимой.

Уходят игроки, у которых заканчиваются контракты. Мы не хотим раздувать штат футболистов, потому что последние тенденции для нашего клуба таковы, что мы пытаемся обойтись небольшой обоймой футболистов, скажем, 20 игроков. А опасений по поводу того, что кто-то может уйти, нет никаких: если будут предложения, и все будут довольны, мы на это пойдем, то есть в этом плане политика клуба не меняется. Есть кое-какие предложения, но они не устраивают все стороны».

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