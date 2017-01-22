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«Эйбар» - «Барселона»: стартовые составы

Матч: ЭйбарЭйбар0 : 1БарселонаБарселона
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:57 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Эйбара» и «Барселоны» на матч 19-го тура чемпионата Испании.

«Эйбар»: Йоэль, дос Сантос, Лежен, Луна, Капа, Инуи, Леон, Адриан, Дани Гарсия, Эскаланте, Энрих.
Запас: Галвес, Ривера, Пенья, Рико, Нано, Доррио, Ареитио.

«Барселона»: тер Штеген, Матье, Альба, Умтити, Туран, Ракитич, Бускетс, Роберто, Месси, Суарес, Неймар.
Запас: Пике, Денис Суарес, Силлессен, Алькасер, Динь, Гомеш, Видаль.

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