«Эйбар» - «Барселона»: стартовые составы
Сегодня, 21:57 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы «Эйбара» и «Барселоны» на матч 19-го тура чемпионата Испании.
«Эйбар»: Йоэль, дос Сантос, Лежен, Луна, Капа, Инуи, Леон, Адриан, Дани Гарсия, Эскаланте, Энрих.
Запас: Галвес, Ривера, Пенья, Рико, Нано, Доррио, Ареитио.
«Барселона»: тер Штеген, Матье, Альба, Умтити, Туран, Ракитич, Бускетс, Роберто, Месси, Суарес, Неймар.
Запас: Пике, Денис Суарес, Силлессен, Алькасер, Динь, Гомеш, Видаль.
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Надо быть очень осторожным Штегену от опасного удара по своим воротам от него.
Матье опасный тип