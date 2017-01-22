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Ганчаренко: «Порадовало отношение команды к игре»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Ганчаренко Виктор
Сегодня, 22:45 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал победу над «Пястом» (2:0) в товарищеском матче.

«Считаю, что мы очень хорошо поработали на сборе над многими аспектами, в том числе над физической подготовкой и тактикой. Очень понравилось, с какой интенсивностью проходили тренировки.

Конечно, венец всему – наши игры. Всегда очень тяжело играть накануне выходных, но порадовало отношение команды. Не хватило сил на последние 20-25 минут, но считаю, что моментами мы выглядели очень хорошо как в атаке, так и в обороне».

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