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Кузяев: «„Терек“ приложит все усилия, чтобы попасть в Лигу Европы»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Терек, Кузяев Далер
Сегодня, 08:44 | Источник: izvestia.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Хавбек «Терека» Далер Кузяев поделился планами клуба на вторую часть сезона. Команда намерена попасть в еврокубки.

«„Тереку“ нужно прежде всего учиться на своих ошибках. Ведь в прошлых двух сезонах мы также были близки к попаданию в зону еврокубков, но так в нее и не попали. Надеюсь, в нынешнем сезоне такого не повторится. Хотя впереди много выездных матчей, и будет крайне непросто удержать позиции. Но мы приложим все усилия и попытаемся набрать максимум очков, чтобы попасть в Лигу Европы.

Мы попытаемся сломить этот стереотип домашней команды. Как раз сейчас, на сборах, важно заложить хорошую базу и уже потом в каждом матче чемпионата доказывать свою состоятельность. Надеюсь, во второй части сезона сможем набирать очки на выезде так же стабильно, как и дома».

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