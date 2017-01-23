Василий Березуцкий: «Карвальо был уникальным футболистом»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о самом техничном и талантливом футболисте «армейцев» на своей памяти.

«Самый техничный - Даниэль Карвальо. Уникальный футболист. В те полтора года, когда он находился в сумасшедшей форме, сильнее игрока я не видел. Быстрый, резкий, техничный. Светлая голова. Мог и пас отдать, и гол забить. К сожалению, всё остальное время Карвальо боролся с лишним весом. Если бы не эта проблема, стал бы величайшим футболистом.

Самый талантливый - снова-таки Карвальо. Человек умел всё. Вагнер – тоже суперфутболист, но таким набором качеств не обладал. Если бы мне задали вопрос, кто из них лучше, конечно, сказал бы: Вагнер. Но мы же говорим о самом одарённом, а это всё-таки Даниэль».

Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 год. В составе «армейцев» он стал обладателем Кубка УЕФА в 2005 году. Также бразилец дважды выигрывал чемпионат России, четыре раза Кубок страны и три раза - Суперкубок России.

В прошлом сентябре ходили слухи, что 33-летний Карвальо собирается завершить карьеру игрока.