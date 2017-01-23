Руни: «Я хочу играть больше, но счастлив в „Манчестер Юнайтед“»
Сегодня, 11:23 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни признался, что он счастлив в своем клубе, хотя и не исключил варианты.
«Я уже долгое время в МЮ, но футбол это такая игра, где произойти может все, что угодно. На данный момент я счастлив в „Манчестер Юнайтед“. Конечно, мне хотелось бы играть больше, но я нахожусь в команде, где очень счастлив».
В этом сезоне Руни провел 16 матчей в АПЛ, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
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