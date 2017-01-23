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В организации договорных матчей в Беларуси обвиняются 15 человек

Соккер.Ру // Беларусь. Высшая лига 2016, Заграница: события
Сегодня, 12:10 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела по обвинению ряда лиц в организации договорных матчей, которое в ближайшее время будет передано для рассмотрения в суд. Всего обвиняются 15 человек.

«В настоящее время фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела. В установленные законом сроки планируется передача дела по обвинению 15 человек прокурору для направления в суд».

Следствием было установлено, что граждане Украины и России передавали, в том числе через посредников, деньги футболистам команд высшей и первой лиг чемпионата Беларуси для того, чтобы те повлияли на результат.

«В дальнейшем ставились крупные суммы в зарубежных букмекерских конторах на исход матча с целью получения дохода», - отметили в комитете. Все обвиняемые дали признательные показания и возместили государству незаконно полученный доход.

Обвиняемым грозит четыре года лишения свободы.

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