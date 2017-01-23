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Ивелин Попов: «Было бы здорово играть в „Спартаке“ до конца карьеры»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Попов Ивелин
Сегодня, 12:27 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов заявил, что не против остаться в московском клубе до конца своей карьеры.

«Слухи, которые появлялись в прессе относительно моего ухода из команды, не соответствуют действительности. Могу сказать точно, что я остаюсь в „Спартаке“ и хочу выиграть с командой чемпионат России. Никто из руководства клуба не говорил мне, что меня хотят продать.

Мне нравятся чемпионаты Италии и Германии, но сейчас у меня нет мечты поиграть в большом европейском клубе, хотя в детстве, конечно, такая мечта была. Да, я могу представить себе, что закончу карьеру в „Спартаке“. Это было бы очень здорово.

Конечно, у меня были как удачные игры, так и не совсем, но могу сказать, что моя карьера в команде складывается нормально».

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