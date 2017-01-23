Ивелин Попов: «Было бы здорово играть в „Спартаке“ до конца карьеры»
Сегодня, 12:27 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов заявил, что не против остаться в московском клубе до конца своей карьеры.
«Слухи, которые появлялись в прессе относительно моего ухода из команды, не соответствуют действительности. Могу сказать точно, что я остаюсь в „Спартаке“ и хочу выиграть с командой чемпионат России. Никто из руководства клуба не говорил мне, что меня хотят продать.
Мне нравятся чемпионаты Италии и Германии, но сейчас у меня нет мечты поиграть в большом европейском клубе, хотя в детстве, конечно, такая мечта была. Да, я могу представить себе, что закончу карьеру в „Спартаке“. Это было бы очень здорово.
Конечно, у меня были как удачные игры, так и не совсем, но могу сказать, что моя карьера в команде складывается нормально».
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Вот, что с игроками делает спартак - середняк, загубили детскую мечту.
Армия ,железка,милиция и так ДАЛЕЕ ........
А ЕЩЁ ПО СПАРТАКУ ЛЮБЯТ ПОЛЗАТЬ МУХИ !!!
ГЫ-ГЫ-ГЫ
КАЖДОМУ СВОЙ ТРОФЕЙ....