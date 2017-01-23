Ганчаренко: «Игнашевич легко переносит все нагрузки, он нужен команде»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о состоянии 37-летнего ветерана «армейцев» Сергея Игнашевича. Также специалист поведал, на каких позициях он видит Витиньо и Алексея Ионова.

«Игнашевич вызывает уважение и восхищение тем, как он готовится на сборах. Он легко переносит все нагрузки, делает все на максимуме. Его класс и его понимание игры нужны команде. Посмотрим, как он будет реагировать на те изменения, которые я провожу.

Витиньо мы рассматриваем на позиции ближе к нападающему. Он может на ровном месте придумать что-то интересное. Но, как и все бразильцы, он не любит отрабатывать в обороне, это стоит учитывать.

У нас много изменений по позициям, касаемо группы атаки, могут быть различные варианты. Ионов может играть на фланге, может быть нападающим. Еще нужно найти оптимальную позицию ему. Пока он ближе к нападению».