Ганчаренко: «Игнашевич легко переносит все нагрузки, он нужен команде»
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о состоянии 37-летнего ветерана «армейцев» Сергея Игнашевича. Также специалист поведал, на каких позициях он видит Витиньо и Алексея Ионова.
«Игнашевич вызывает уважение и восхищение тем, как он готовится на сборах. Он легко переносит все нагрузки, делает все на максимуме. Его класс и его понимание игры нужны команде. Посмотрим, как он будет реагировать на те изменения, которые я провожу.
Витиньо мы рассматриваем на позиции ближе к нападающему. Он может на ровном месте придумать что-то интересное. Но, как и все бразильцы, он не любит отрабатывать в обороне, это стоит учитывать.
У нас много изменений по позициям, касаемо группы атаки, могут быть различные варианты. Ионов может играть на фланге, может быть нападающим. Еще нужно найти оптимальную позицию ему. Пока он ближе к нападению».
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Вот прекрасный показатель того, что молодежки у цыэська нет и не будет.
Если он так хорошо переносит нагрузки может его в космос отправим?
Собака была,а коня еще не было!
https://www.youtube.com/watch?v=FeGEYcnSPdo
А нападающий кто?
Уже многие команды во всю играют товарняки, а спартак что то нет.. не хотят огорчать болел или решили полностью положиться на Безбородова и ко?)0