Жеребьевка ЧМ-2018 состоится в Кремле
Сегодня, 14:13 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
ФИФА приняла предложение России относительно проведения жеребьевки финальной части чемпионата мира 2018 года в Кремле. Об этом на совещании премьер-министра РФ Дмитрия Медведева сообщил вице-премьер Виталий Мутко.
«1 декабря пройдет финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу, мы предложили в качестве места проведения Кремль, все это устроило ФИФА, и сейчас готовим эту финальную жеребьевку».
Также Мутко заверил, что стадион в Казани «абсолютно готов», стадион в Санкт-Петербурге в декабре 2016 года «полностью принят в эксплуатацию».
«В апреле проводим первый тестовый матч (в Санкт-Петербурге), до Кубка конфедераций там сыграет две игры „Зенит“».
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Какая большая честь.
что дальше, презентация мяча в Эрмитаже, презентация гимна чм в Большом, презентация футболки сборной в ГУме)))