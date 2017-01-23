Жеребьевка ЧМ-2018 состоится в Кремле

ФИФА приняла предложение России относительно проведения жеребьевки финальной части чемпионата мира 2018 года в Кремле. Об этом на совещании премьер-министра РФ Дмитрия Медведева сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

«1 декабря пройдет финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу, мы предложили в качестве места проведения Кремль, все это устроило ФИФА, и сейчас готовим эту финальную жеребьевку».

Также Мутко заверил, что стадион в Казани «абсолютно готов», стадион в Санкт-Петербурге в декабре 2016 года «полностью принят в эксплуатацию».

«В апреле проводим первый тестовый матч (в Санкт-Петербурге), до Кубка конфедераций там сыграет две игры „Зенит“».