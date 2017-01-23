Рейтинг@Mail.ru

Жеребьевка ЧМ-2018 состоится в Кремле

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Россия: события, Мутко Виталий
Сегодня, 14:13 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

ФИФА приняла предложение России относительно проведения жеребьевки финальной части чемпионата мира 2018 года в Кремле. Об этом на совещании премьер-министра РФ Дмитрия Медведева сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

«1 декабря пройдет финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу, мы предложили в качестве места проведения Кремль, все это устроило ФИФА, и сейчас готовим эту финальную жеребьевку».

Также Мутко заверил, что стадион в Казани «абсолютно готов», стадион в Санкт-Петербурге в декабре 2016 года «полностью принят в эксплуатацию».

«В апреле проводим первый тестовый матч (в Санкт-Петербурге), до Кубка конфедераций там сыграет две игры „Зенит“».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 14:38
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:25
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:24
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:23
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 14:19
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:17
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 14:16
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
12:31 Джафар не подошел ЦСКА 45
Станислав Горин
«Локомотив» - много шума из ничего
Нет форварда, на сборах Семин вынужден выставлять команду центрхавов с пониманием, что резервы исчерпаны. На «Соккер.ру» - о незавидном положении железнодорожников.
Комментариев: 13
Вчера
20:30 Штоффельсхаус назначен спортивным директором «Локомотива» 6
21 января 2017
21:28 Юношеская сборная России выиграла Мемориал Гранаткина 22
19:33 «Динамо» в контрольном матче одолело «Милсами» 17
19:17 ЦСКА разгромил «Волен», Ионов оформил дубль 146
18:01 «Уфа» сыграла вничью с «Лехом» 2
17:45 Сборная Санкт-Петербурга заняла третье место на Мемориале Гранаткина 2
17:12 «Зенит» снова разгромил «Чанчунь Ятай» 115
12:00 Петраков: «Губернатор обещал, что скоро начнут погашать долги в „Томи“» 24
все материалы по этой теме
Турниры