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Бэйл начал работать с мячом

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Реал, Бэйл Гарет
Сегодня, 14:44 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Вингер «Реала» Гарет Бэйл приступил к работе с мячом. Предполагается, что самая тяжелая часть восстановления уже позади, и к началу марта валлиец будет полностью готов для игр за «сливочных».

Напомним, что Бэйл получил травму лодыжки в ноябре, во время матча Лиги чемпионов со «Спортингом». На счету игрока 11 матчей в этом сезоне Ла Лиги, 5 голов и 2 ассиста.

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