Бэйл начал работать с мячом

Вингер «Реала» Гарет Бэйл приступил к работе с мячом. Предполагается, что самая тяжелая часть восстановления уже позади, и к началу марта валлиец будет полностью готов для игр за «сливочных».

Напомним, что Бэйл получил травму лодыжки в ноябре, во время матча Лиги чемпионов со «Спортингом». На счету игрока 11 матчей в этом сезоне Ла Лиги, 5 голов и 2 ассиста.