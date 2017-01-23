Бэйл начал работать с мячом
Сегодня, 14:44 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Вингер «Реала» Гарет Бэйл приступил к работе с мячом. Предполагается, что самая тяжелая часть восстановления уже позади, и к началу марта валлиец будет полностью готов для игр за «сливочных».
Напомним, что Бэйл получил травму лодыжки в ноябре, во время матча Лиги чемпионов со «Спортингом». На счету игрока 11 матчей в этом сезоне Ла Лиги, 5 голов и 2 ассиста.
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К началу марта выйдет, а доиграет ли хотя бы до конца сезона без травм, большой вопрос.(
К началу марта выйдет, а доиграет ли хотя бы до конца сезона без травм, большой вопрос.(
Удачи Реалу! Успехов и больших побед! Пусть выиграют всё возможное!
К началу марта выйдет, а доиграет ли хотя бы до конца сезона без травм, большой вопрос.(