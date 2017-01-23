Бускетс пропустит не месяц, а 10-15 дней
Сегодня, 16:15 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс, получивший травму в матче 19-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (4:0), пропустит 10-15 дней. Футболист растянул связки правой лодыжки. Изначально предполагалось, что хавбеку придется побыть в лазарете около месяца, но вердикт врачей оказался более утешительным для поклонников каталонцев.
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