Бускетс пропустит не месяц, а 10-15 дней

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс, получивший травму в матче 19-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (4:0), пропустит 10-15 дней. Футболист растянул связки правой лодыжки. Изначально предполагалось, что хавбеку придется побыть в лазарете около месяца, но вердикт врачей оказался более утешительным для поклонников каталонцев.