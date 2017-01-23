Три китайских клуба поспорят за Дани Алвеса

Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес находится в сфере интересов сразу трех китайских клубов.

Сообщается, что 33-летний игрок понадобился «Хебей Чайна Форчун», «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и «Шанхай СИПГ», причем последние готовы предложить бразильцу контракт с окладом более 10 млн евро в год.

Действующий контракт Алвеса с «Ювентусом» рассчитан до 2018 года.