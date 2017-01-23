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Три китайских клуба поспорят за Дани Алвеса

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Шанхай СИПГ, Тяньцзинь Ц, Хебей ЧФ, Алвес Даниэль
Сегодня, 18:30 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес находится в сфере интересов сразу трех китайских клубов.

Сообщается, что 33-летний игрок понадобился «Хебей Чайна Форчун», «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и «Шанхай СИПГ», причем последние готовы предложить бразильцу контракт с окладом более 10 млн евро в год.

Действующий контракт Алвеса с «Ювентусом» рассчитан до 2018 года.

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