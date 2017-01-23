Три китайских клуба поспорят за Дани Алвеса
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Шанхай СИПГ, Тяньцзинь Ц, Хебей ЧФ, Алвес Даниэль
Сегодня, 18:30 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес находится в сфере интересов сразу трех китайских клубов.
Сообщается, что 33-летний игрок понадобился «Хебей Чайна Форчун», «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и «Шанхай СИПГ», причем последние готовы предложить бразильцу контракт с окладом более 10 млн евро в год.
Действующий контракт Алвеса с «Ювентусом» рассчитан до 2018 года.
Другие материалы по теме:
16:36 Слухи Виллаш-Боашу понадобился Дани Алвес 5
Вчера
14:21 Слухи ПСЖ поспорит с «Марселем» за Пайета 3
12:12 Слухи «Интер» летом попробует приобрести Агуэро 32
09:13 Слухи Сарате сменит «Фиорентину» на «Уотфорд» 1
21 января 2017
16:58 Слухи ПСЖ постарается купить Алли и Лаллану 1
Или войдите через