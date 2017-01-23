Карраско - в сфере трансферных интересов «Челси»

Атакующий полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра Карраско может продолжить карьеру в Англии.

Сообщается, что 23-летний бельгиец интересен «Челси».

Добавим, что в октябре Карраско продлил контракт с «Атлетико», в котором прописана сумма отступных за игрока - 86 млн фунтов.

Напомним, что в свое время интерес к хавбеку проявлял «Манчестер Юнайтед».