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Карраско - в сфере трансферных интересов «Челси»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Атлетико М, Челси, Феррейра Карраско Янник
Сегодня, 21:01 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Атакующий полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра Карраско может продолжить карьеру в Англии.

Сообщается, что 23-летний бельгиец интересен «Челси».

Добавим, что в октябре Карраско продлил контракт с «Атлетико», в котором прописана сумма отступных за игрока - 86 млн фунтов.

Напомним, что в свое время интерес к хавбеку проявлял «Манчестер Юнайтед».

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