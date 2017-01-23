Карраско - в сфере трансферных интересов «Челси»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Атлетико М, Челси, Феррейра Карраско Янник
Сегодня, 21:01 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Атакующий полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра Карраско может продолжить карьеру в Англии.
Сообщается, что 23-летний бельгиец интересен «Челси».
Добавим, что в октябре Карраско продлил контракт с «Атлетико», в котором прописана сумма отступных за игрока - 86 млн фунтов.
Напомним, что в свое время интерес к хавбеку проявлял «Манчестер Юнайтед».
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