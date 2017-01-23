Симеоне: «У „Севильи“ есть большое преимущество в борьбе за 3-е место в чемпионате»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне считает, что «матрасникам», идущим на 4-й позиции в турнирной таблице Ла Лиги, будет крайне сложно попасть в тройку призеров первенства. Напомним, что команды, финишировавшие на 1-й, 2-й и 3-й позициях в Примере, получают прямые путевки в Лигу чемпионов, а 4-я команда по итогам сезона вынуждена пытать счастье в квалификации.

«Мы на 6 очков отстаем от третьего места после нестабильной первой половины сезона в нашем исполнении.

У „Севильи“ есть большое преимущество в борьбе за прямое попадание в Лигу чемпионов».